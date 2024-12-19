Федоров поблагодарил «Детройт» за поздравление с днем рождения
Бывший нападающий «Детройта» Сергей Федоров отреагировал на поздравление от команды с днем рождения.
13 декабря экс-хоккеисту исполнилось 55 лет. «Детройт» поздравил его в социальных сетях. Россиянин выступал за североамериканскую команду с 1990 по 2003 годы.
«Я продолжаю придерживаться мысли, что спорт вне политики. Хотя это и не совсем так. Я благодарю «Ред Уингз» за поздравления. Но если честно, я даже не знал об этом. Это правильно. Это нормальный мир, в котором мы хотим быть и будем. Всем мирного неба над головой», — цитирует Федорова РИА «Новости».
Федоров возглавлял ЦСКА с июля 2021 года по апрель 2024-го. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Гагарина. В марте 2024 года он покинул пост главного тренера.
Источник: РИА «Новости»
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|1
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|23
|11
|47
|2
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|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|33
|15
|18
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
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|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|31
|18
|13
|40
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
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|31
|16
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|38
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|Калгари
|32
|15
|17
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|6
|Сиэтл
|33
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Детройт – Филадельфия
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|19.12
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Даллас – Торонто
|3 : 5
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|05:30
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Миннесота – Флорида
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Юта – Ванкувер
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Анахайм – Виннипег
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