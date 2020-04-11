«Федоров и Буре». Ковальчук выделил лучших российских хоккеистов в истории

Российский нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук назвал Сергея Федорова и Павла Буре лучшими хоккеистами в российской истории. Среди вратарей он отметил Евгения Набокова.

— Их очень много — сложно назвать одно имя. Думаю, что могу выделить Федорова и Буре, — сказал Ковальчук. — Когда они играли за сборную — были доминирующими игроками. Сейчас многие российские вратари доминируют в НХЛ, из прошлого могу отметить Набокова. Вообще, в России очень много крутых игроков, российская школа вырастила много хоккейных талантов. Круто наблюдать за ними.

Полностью интервью Ковальчука