Федоров, Дацюк и Константинов вошли в топ-25 игроков в истории «Детройта» по версии Daily Faceoff

Портал Daily Faceoff опубликовал рейтинг 25 лучших игроков в истории «Детройта» в честь 100-летия клуба.

В список вошли три россиянина: Сергей Федоров (6-е место), Павел Дацюк (8-е) и Владимир Константинов (16-е).

Топ-25 лучших игроков в истории «Детройта» по версии Daily Faceoff:

1. Горди Хоу

2. Стив Айзерман

3. Никлас Лидстрем

4. Тед Линдсэй

5. Терри Савчак

6. Сергей Федоров

7. Алекс Дельвеккио

8. Павел Дацюк

9. Сид Абель

10. Хенрик Зеттерберг

11. Ред Келли

12. Брендан Шенахан

13. Норм Улльман

14. Марсель Проново

15. Крис Осгуд

16. Владимир Константинов

17. Эбби Гудфеллоу

18. Сид Хоу

19. Дилан Ларкин

20. Томас Хольмстрем

21. Джек Стюарт

22. Крис Дрэйпер

23. Даррен Маккарти

24. Джимми Ховард

25. Никлас Крунвалль

В Daily Faceoff также отметили, что особого упоминания достойна «Русская пятерка» (Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов), даже несмотря на то, что не все ее члены вошли в топ-25 рейтинга. По словам портала, «их мастерство и способность выворачивать соперников наизнанку сделали их игры обязательными к просмотру».