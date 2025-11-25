Свечков забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков забросил шайбу в ворота «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (3:8).

22-летний россиянин отличился на 11-й минуте и сделал счет 2:2. Эта шайба стал для него первой в сезоне-2025/26.

В 20 матчах у Свечкова 2 (1+1) очка.

Российский хоккеист играет за «Нэшвилл» с 2024 года. В сезоне-2024/25 в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 17 (8+9) очков.