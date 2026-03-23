Свечков продлил контракт с «Нэшвиллом» до конца сезона-2027/28

Нападающий Федор Свечков заключил новое соглашение с клубом НХЛ «Нэшвиллом», сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Контракт 22-летнего россиянина рассчитан до конца сезона-2027/28. Предыдущее соглашение истекало летом 2026 года.

Свечков был выбран «Нэшвиллом» на драфте 2021 года под общим 19-м номером. В сезоне-2025/26 он провел 58 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 10 результативных передач.

«Нэшвилл» после 70 игр набрал 75 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции.