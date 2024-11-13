Канарейкин: «Двухматчевая пауза сыграла роль — Мичков заиграл с новой энергией»
Российский тренер Федор Канарейкин прокомментировал возвращение российского нападающего Матвея Мичкова в состав «Филадельфии».
«Тренер выводит игрока из состава не просто так. Во-первых, Матвею всего 19 лет. Во-вторых, первый сезон за океаном. Конечно, что-то тренеру не понравилось. Может, где-то не дорабатывал, решили дать пару матчей отдыха молодому парню, чтобы посмотрел на игру с трибуны.
Двухматчевая пауза сыграла роль — заиграл с новой энергией. Воспитательные меры пошли на пользу. Все-таки на этом игроке планируют делать команду в будущем. Это будет один из лидеров «Филадельфии», поэтому здесь все поставлено на его развитие. Все делается для его прогресса», — цитирует Legalbet Канарейкина.
19-летний россиянин не участвовал во встречах с Тампой» (2:1) и «Флоридой» (3:4) по решению главного тренера «Флайерз» Джона Тортореллы. Во вторник, 12 ноября, он вернулся на лед и набрал 2 (1+1) очка в матче с «Сан-Хосе» (4:3 Б).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|14
|11
|3
|22
|2
|Нью-Джерси
|18
|10
|8
|22
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|13
|9
|4
|19
|5
|Айлендерс
|15
|6
|9
|15
|6
|Филадельфия
|16
|6
|10
|14
|7
|Питтсбург
|17
|6
|11
|14
|8
|Коламбус
|14
|5
|9
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|15
|11
|4
|23
|2
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|3
|Бостон
|16
|7
|9
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|5
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|6
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|16
|5
|11
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|15
|10
|5
|23
|3
|Даллас
|14
|9
|5
|18
|4
|Колорадо
|16
|8
|8
|16
|5
|Юта
|15
|6
|9
|15
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|16
|5
|11
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|17
|9
|8
|21
|2
|Вегас
|15
|9
|6
|20
|3
|Калгари
|16
|8
|8
|19
|4
|Ванкувер
|13
|7
|6
|17
|5
|Эдмонтон
|15
|7
|8
|15
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|14
|5
|9
|12
|13.11
|03:00
|
Торонто – Оттава
|- : -
|13.11
|03:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|- : -
|13.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|- : -
|13.11
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
|13.11
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|- : -
|13.11
|06:00
|
Сиэтл – Коламбус
|- : -
|13.11
|06:00
|
Ванкувер – Калгари
|- : -