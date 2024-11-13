Канарейкин: «Двухматчевая пауза сыграла роль — Мичков заиграл с новой энергией»

Российский тренер Федор Канарейкин прокомментировал возвращение российского нападающего Матвея Мичкова в состав «Филадельфии».

«Тренер выводит игрока из состава не просто так. Во-первых, Матвею всего 19 лет. Во-вторых, первый сезон за океаном. Конечно, что-то тренеру не понравилось. Может, где-то не дорабатывал, решили дать пару матчей отдыха молодому парню, чтобы посмотрел на игру с трибуны.

Двухматчевая пауза сыграла роль — заиграл с новой энергией. Воспитательные меры пошли на пользу. Все-таки на этом игроке планируют делать команду в будущем. Это будет один из лидеров «Филадельфии», поэтому здесь все поставлено на его развитие. Все делается для его прогресса», — цитирует Legalbet Канарейкина.

19-летний россиянин не участвовал во встречах с Тампой» (2:1) и «Флоридой» (3:4) по решению главного тренера «Флайерз» Джона Тортореллы. Во вторник, 12 ноября, он вернулся на лед и набрал 2 (1+1) очка в матче с «Сан-Хосе» (4:3 Б).