Фазель заявил, что слова Трампа о Канаде создают напряжение

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что высказывания президента США Дональда Трампа о Канаде создают напряжение, однако не разобщают спортивных болельщиков, что подтвердилось на Турнире четырех наций по хоккею.

«Например, только что закончился турнир, где в финале играли сборные Канады и США по хоккею. И мы знаем, что господин Трамп сделал ряд заявлений, в том числе о вхождении Канады в состав США. И понятно, что это создает некоторое напряжение, и тут встречаются фанаты этих двух стран, они болеют, Канада выигрывает, все это обсуждается», — цитирует Фазеля ТАСС.

В конце января Трамп выразил мнение, что Канада не может считаться суверенным государством, поскольку она полностью зависит от США. Он неоднократно предлагал Канаде вступить в состав США как 51-й штат, обещая ей при этом военные и другие преимущества.

21 февраля прошел финал Турнира четырех наций по хоккею, где сборная Канады одержала победу над командой США в овертайме со счетом 3:2. В турнире участвовали также сборные Швеции и Финляндии. Матчи турнира прошли в Монреале и Бостоне.