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Сегодня, 13:14

Фазель уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в НХЛ

Камила Абдурахманова
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Экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин точно побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Шансы побить рекорд у него отличные. Кто знает, сделает ли он это в нынешнем сезоне или в следующем — это хороший вопрос для букмекеров. Лично я считаю, что он побьет рекорд, а когда это произойдет — не так важно. Главное — это сделать», — приводит слова Фазеля ТАСС.

В текущем сезоне Овечкин провел 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.

Теперь у россиянина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
НХЛ
Рене Фазель
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5 Филадельфия 36 16 20 36
6 Коламбус 37 15 22 36
7 Айлендерс 36 14 22 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
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5 Оттава 35 18 17 38
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7 Детройт 35 13 22 30
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 37 17 20 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Лос-Анджелес 35 20 15 45
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5 Калгари 35 17 18 41
6 Сиэтл 37 16 21 34
7 Анахайм 34 13 21 30
8 Сан-Хосе 39 11 28 28
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