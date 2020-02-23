Фазель считает, что Овечкин способен побить рекорд Гретцки

Президент ИИХФ Рене Фазель выразил мнение, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин способен побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. В субботу Овечкин поразил ворота «Нью-Джерси», забив 700-й гол в НХЛ. Россиянин стал восьмым хоккеистом в истории, достигшим этой отметки. Лидером по числу голов остается Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

— Алекс невероятный хоккеист, — цитирует «РИА Новости» Фазеля. — Я уверен, что он готов играть еще много-много лет. Он в очень хорошей форме, так что я считаю, что он готов побить рекорд. Почему нет? Ведь это мечта. Мы раньше думали, что никто не сможет побить рекорд Уэйна Гретцки, но если Алекс будет играть еще несколько лет, то почему нет? Если не будет травм. Когда ты становишься старше, легче получить травму, но Овечкин в потрясающем состоянии.

Ему надо просто продолжать играть так, как он умеет, а там увидим, сможели он превзойти этот фантастический рекорд Гретцки.