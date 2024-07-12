Фазель считает, что Мичков стоит миллион долларов
Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель оценил ценовую стоимость Матвея Мичкова, который перешел из СКА в «Филадельфию».
— В СМИ писали о компенсации СКА в миллион долларов от «Филадельфии» за Матвея Мичкова. Возможно ли, что клубы КХЛ и НХЛ будут осуществлять трансферы по футбольному принципу, напрямую?
— Как вы знаете, внутри НХЛ нет денежных компенсаций. Они используют только обмены игроков и драфт-пики. С европейскими лигами существуют договоренности о фиксированной компенсации за игрока. С КХЛ такого договора у НХЛ нет. В случае, если такой договор появится, НХЛ обязательно будет ему следовать. Если они захотят получить игрока до истечения контракта, они могут заключить дополнительную сделку.
— На ваш взгляд, Мичков стоит миллион долларов?
— Да, конечно, — цитирует Фазеля Sport24.
1 июля «Филадельфия» объявила о подписании трехлетнего контракта новичка с 19-летним россиянином. Форвард был задрафтован «Флайерз» в 2023 году в первом раунде под общим 7-м номером.
Прошедший сезон Мичков провел в аренде в «Сочи». Нападающий провел 49 матчей, в которых набрал 41 (19+22) очко.
Больше 12 миллионов для русского суперталанта. Сколько Мичков может заработать в «Филадельфии»?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -