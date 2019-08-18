Фазель поддержал идею проведения Кубка мира в 2021 году

Президент ИИХФ Рене Фазель поддержал идею проведения в 2021 году Кубка мира вместо Матча звезд НХЛ. Ранее заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли сообщил, что НХЛ обсуждает данный вопрос.

— Мне кажется, это интересная идея, которая пойдет на пользу как НХЛ, так и всему мировому хоккею, — цитирует ТАСС Фазеля. — Этот проект еще надо изучать и обсуждать, но он пойдет только на пользу.

Также глава ИИХФ прокомментировал участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022.

— Это не только про спорт, это бизнес. Поэтому вопрос непростой, — сказал Фазель. — Но я знаю, что НХЛ готова обсуждать эту возможность. На данный момент это главное.