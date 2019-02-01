Фавориты НХЛ заинтересовались Панариным и Бобровским

"Флорида" желает заполучить обоих россиян из "Коламбуса" – Сергея Бобровского и Артемия Панарина, сообщает североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.

– К Панарину уже проявляют интерес несколько команд-контендеров, это фавориты нынешнего сезона. Звонят, интересуются ценой, прощупывают почву, – сказал Лебрюн в эфире TSN. – В этом свете интересно, что будет делать генеральный менеджер "Блю Джекетс" Ярмо Кекяляйнен. "Флориду" трудно причислить к фаворитам, но она интересуется обоими россиянами из "Коламбуса". Главной целью "пантер" является Сергей Бобровский. Да, у "Флориды" не так много денег под потолком зарплат, но им необходим надежный вратарь, и к 25 февраля, когда состоится дедлайн, всё может поменяться.

Реальные и безумные варианты обмена Панарина