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Фаворит драфта НХЛ-2021 намерен провести еще один сезон в NCAA

09:47
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Фаворит драфта НХЛ-2021, защитник Оуэн Пауэр заявил, что намерен провести еще один сезон в NCAA, где он выступает за команду университета Мичигана.

«Сейчас я думаю, что, скорее всего, проведу еще один сезон в университете. Хочу получить настоящий опыт игры в студенческом хоккее. В конце концов, все будет зависеть от того, чего захочет команда НХЛ, и что будут считать лучшим вариантом для меня. Но сейчас я намерен вернуться в NCAA», — приводит официальный сайт НХЛ слова Пауэра.

В сезоне-2020/21 Пауэр провел 26 матчей в NCAA, на его счету 16 (3+13) очков. Также защитник стал чемпионом мира в составе сборной Канады.

Первый раунд драфта НХЛ-2021 состоится 23 июля. Пауэр считается потенциальным первым пиком драфта. Первый выбор на драфте принадлежит «Баффало».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/projected-no-1-pick-power-considering-michigan-return/c-325311100?tid=277764372

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Иван Торопцев все материалы автора
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