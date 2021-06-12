Фаворит драфта НХЛ-2021 намерен провести еще один сезон в NCAA
Фаворит драфта НХЛ-2021, защитник Оуэн Пауэр заявил, что намерен провести еще один сезон в NCAA, где он выступает за команду университета Мичигана.
«Сейчас я думаю, что, скорее всего, проведу еще один сезон в университете. Хочу получить настоящий опыт игры в студенческом хоккее. В конце концов, все будет зависеть от того, чего захочет команда НХЛ, и что будут считать лучшим вариантом для меня. Но сейчас я намерен вернуться в NCAA», — приводит официальный сайт НХЛ слова Пауэра.
В сезоне-2020/21 Пауэр провел 26 матчей в NCAA, на его счету 16 (3+13) очков. Также защитник стал чемпионом мира в составе сборной Канады.
Первый раунд драфта НХЛ-2021 состоится 23 июля. Пауэр считается потенциальным первым пиком драфта. Первый выбор на драфте принадлежит «Баффало».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/news/projected-no-1-pick-power-considering-michigan-return/c-325311100?tid=277764372
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю