Фаворит драфта НХЛ-2020 Лафренье может начать сезон в Европе

Фаворит драфта новичков НХЛ-2020 Алексис Лафренье может начать следующий сезон в Европе. Это связано с тем, что 18-летний нападающий сможет начать играть в НХЛ только с сезона-2020/21, старт которого, вероятно, будет отложен до зимы, сообщает The Score.

НХЛ наметила проведение первого этапа драфт-лотереи на 26 июня. При этом по-прежнему неизвестно, когда состоится сам драфт.

В минувшем сезоне Лафренье набрал 112 (35+77) очков в 52 матчах юниорской лиги Квебека и выиграл МЧМ с молодежной сборной Канады, став самым ценным игроком турнира.