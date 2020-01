Фаворит драфта НХЛ-2020 Лафренье дисквалифицирован на три матча

Нападающий клуба QMJHL «Римуски» Алексис Лафренье дисквалифицирован за атаку в голову форварда «Квебека» Томаса Карона, сообщает CBC Sports. Лучший игрок недавнего молодежного чемпионата мира пропустит три встречи.

Alexis Lafreni?re suspended 3 games for this check to the head of Thomas Caron. #QMJHL pic.twitter.com/osHGqpikJV