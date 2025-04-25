Фаулер стал первым защитником «Сент-Луиса» с 5 очками в матче Кубка Стэнли

Защитник «Сент-Луиса» Кэм Фаулер набрал 5 (1+4) очков в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (7:2).

33-летний американец стал первым защитником в истории «Блюз» с пятью очками в матче плей-офф НХЛ. В истории лиги — это восьмой результат. Рекорд НХЛ по очками за матч плей-офф принадлежит экс-защитнику «Эдмонтона» Полу Коффи — шесть очков в игре с «Чикаго» в 1985-м.

Фаулер по ходу сезона был обменян из «Анахайма». За «Сент-Луис» он провел 51 матч и набрал 36 (9+27) очков.