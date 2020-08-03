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Фаст пропустит матч с «Коралиной». Его может заменить Кравцов

10:23
Виталий Кравцов. Фото nhl.com
Виталий Кравцов. Фото nhl.com
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Нападающий «Рейнджерс» Йеспер Фаст пропустит второй матч против «Каролины». Он получил повреждение в первой встрече, сообщает сайт НХЛ.

Его место в тройке с Артемием Панариным и Райаном Стромом занял Каапо Какко. Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сказал, что не намерен менять это сочетание.

Вместо Фаста в состав могут попасть нападающие Виталий Кравцов или Стивен Фогарти, не игравшие в субботу. Они тренировались с основной командой.

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