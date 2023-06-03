Фарм-клуб «Вашингтона» вышел в финал плей-офф АХЛ

«Херши» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф АХЛ обыграл «Рочестер» со счетом 1:0.

Единственный гол на 23-й минуте забил Шейн Герсич.

Фарм-клуб «Вашингтона» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в финал плей-офф АХЛ, где встретится с победителем пары «Милуоки» — «Коачелла».