Фарм-клуб «Вашингтона» вышел в четвертьфинал плей-офф АХЛ

«Херши» в пятом матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Лихай Уэлли» со счетом 4:2.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Богдан Тринеев отметился заброшенной в пустые ворота шайбой.

«Херши» выиграл серию со счетом 3-2 и вышел в четвертьфинал плей-офф АХЛ.