Фарм-клуб «Вашингтона» стал победителем плей-офф АХЛ

«Херши» в шестом матче финальной серии плей-офф АХЛ обыграл «Коачеллу» со счетом 5:4.

Фарм-клуб «Вашингтона» победил в серии со счетом 4-2 и стал обладателем Кубка Колдера.

В составе «Херши» выступают россияне Иван Мирошниченко, Богдан Тринеев и Дмитрий Осипов.

Для «Херши» это 13-й Кубок Колдера и вторая победа в финале плей-офф подряд.