Фарм-клуб «Ванкувера» с Кудрявцевым стал победителем плей-офф АХЛ

«Абботсфорд» в шестом матче финальной серии плей-офф АХЛ обыграл «Шарлотт» со счетом 3:2.

Фарм-клуб «Ванкувера» победил в серии со счетом 4-2 и стал обладателем Кубка Колдера. В составе «Абботсфорда» выступает российский защитник Кирилл Кудрявцев.

Для «Абботсфорда» это первая победа в финале Кубка Колдера.