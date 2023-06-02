Фарм-клуб «Нэшвилла» в двух матчах без Аскарова одержал две победы в полуфинале плей-офф АХЛ

«Милуоки» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф АХЛ обыграл «Коачеллу» со счетом 5:2.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Егор Афанасьев забросил шайбу в пустые ворота, вратарь Ярослав Аскаров остался на замене, как и в предыдущей игре. При этом обе эти встречи «Милуоки» выиграл.

Счет в серии 2-2. Пятый матч пройдет 4 июня и начнется в 2.00 мск.