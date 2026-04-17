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17 апреля, 06:16

Фарм-клуб «Бостона» подписал пробный контракт с россиянином Андреевым

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский нападающий Максим Андреев подписал пробный контракт с «Провиденс Брюинз» — фарм-клубом «Бостона», который выступает в АХЛ, сообщил генменеджер команды Эван Голд.

27-летний хоккеист в текущем сезоне провел 70 матчей за «Маринерс», набрав 62 очка (19 шайб и 43 передачи).

Андреев является уроженцем Москвы и воспитанником системы «ЦСКА». С 2018 по 2023 год он выступал в NCAA за команду Корнельского университета, после чего начал профессиональную карьеру. В сезоне-2023/24 форвард провел пять матчей в АХЛ за «Коачелла Вэлли».

«Провиденс Брюинз» является фарм-клубом «Бостон Брюинз». Команда досрочно выиграла Атлантический дивизион АХЛ, в регулярном чемпионате ей осталось провести два матча.

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АХЛ
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