НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Фантастическое невезение «Торонто» на драфт-лотерее: их шар должен был выпасть первым

09:36
Лотерея драфта НХЛ-2020. Фото ХК "Рейнжерс".
Лотерея драфта НХЛ-2020. Фото ХК "Рейнжерс".
Теги:

«Торонто» не повезло во время драфт-лотереи НХЛ.

Право первого выбора на драфте получили «Рейнджерс». Во время жеребьевки шанс на первый пик был у «Торонто», но клубу не повезло. Их шар мог выпасть первым, но в итоге скатился в другой сосуд. Видео опубликовано в Twitter Spittin' Chiclets.

Драфт НХЛ запланирован на 9 и 10 октября. Первоначально он должен был пройти 26-27 июня в Монреале, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

Первым номером скорее всего станет 18-летний нападающий «Римуски» Алексис Лафренье, который стал лучшим игроком в итоговом рейтинге североамериканских игроков NHL Central Scouting. Форвард стал самым результативным игроком лиги Квебека, набрав 112 (35+77) очков в 52 матчах.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир