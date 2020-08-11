Фантастическое невезение «Торонто» на драфт-лотерее: их шар должен был выпасть первым

«Торонто» не повезло во время драфт-лотереи НХЛ.

Право первого выбора на драфте получили «Рейнджерс». Во время жеребьевки шанс на первый пик был у «Торонто», но клубу не повезло. Их шар мог выпасть первым, но в итоге скатился в другой сосуд. Видео опубликовано в Twitter Spittin' Chiclets.

Leafs hit the double doink and out pic.twitter.com/xdUxqQARV9 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) August 11, 2020

Драфт НХЛ запланирован на 9 и 10 октября. Первоначально он должен был пройти 26-27 июня в Монреале, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

Первым номером скорее всего станет 18-летний нападающий «Римуски» Алексис Лафренье, который стал лучшим игроком в итоговом рейтинге североамериканских игроков NHL Central Scouting. Форвард стал самым результативным игроком лиги Квебека, набрав 112 (35+77) очков в 52 матчах.