Фантастический гол в НХЛ: американский форвард забил, просунув клюшку между ног

Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс забросил красивую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

На первой минуте второго периода американец оказался один на один с голкипером соперника Филиппом Грубауэром, просунул клюшку между ног и эффектным движением забил гол.

21-летний Зеграс проводит третий сезон в НХЛ, он был выбран «Анахаймом» под 9-м номером драфта НХЛ-2019.

В сезоне-2022/23 форвард набрал 54 (21+33) очка в 64 матчах.