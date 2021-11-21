Фантастическая игра Бобровского в матче с «Миннесотой»: отразил 4 броска за полминуты
04:19
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Миннесоту».
В конце второго периода при счете 3:1 в пользу хозяев вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил четыре броска в ходе затяжной атаки «Уайлд», которая длилась около 30 секунд.
#TimeToHunt Sergei Bobrovsky has regained his Vezina form this season ? pic.twitter.com/Wjv8JVu0z1— Hockey Hound (@HockeyHoundShow) November 21, 2021
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