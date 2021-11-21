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Фантастическая игра Бобровского в матче с «Миннесотой»: отразил 4 броска за полминуты

04:19
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Миннесоту».

В конце второго периода при счете 3:1 в пользу хозяев вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил четыре броска в ходе затяжной атаки «Уайлд», которая длилась около 30 секунд.

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Сергей Разин все материалы автора
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