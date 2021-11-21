Фантастическая игра Бобровского в матче с «Миннесотой»: отразил 4 броска за полминуты

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Миннесоту».

В конце второго периода при счете 3:1 в пользу хозяев вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил четыре броска в ходе затяжной атаки «Уайлд», которая длилась около 30 секунд.