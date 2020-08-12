Фанаты в США обругали Кучерова за поведение в матче Кубка Стэнли

Американские фанаты осудили поведение форварда «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова в первом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции против «Коламбуса» (3:2). Фанаты раскритиковали российского нападающего за то, что тот постоянно бил клюшкой вратаря «Блю Джекетс» Йоонаса Корписало.

В Twitter болельщики называли Кучерова бессовестным, «троллем» и даже «крысой».

В матче Кучеров отметился двумя голевыми передача