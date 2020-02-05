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Фанаты «Нью-Джерси» освистали Ковальчука. Он забил победный буллит и показал жест молчания

07:28
5 февраля. Нью-Джерси. «Нью-Джерси» — «Монреаль» — 4:5 Б. Илья Ковальчук реализует победный буллит. Фото nhl.com
5 февраля. Нью-Джерси. «Нью-Джерси» — «Монреаль» — 4:5 Б. Илья Ковальчук реализует победный буллит. Фото nhl.com
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Болельщики «Нью-Джерси» освистали российского нападающего «Монреаля» Илью Ковальчука. Россиянин с 2010 по 2013 год выступал за «Дэвилз».

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ Ковальчук стал автором победного буллита. После гола он показал жест молчания, приложив указательный палец к губам.

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