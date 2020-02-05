Фанаты «Нью-Джерси» освистали Ковальчука. Он забил победный буллит и показал жест молчания
07:28
Болельщики «Нью-Джерси» освистали российского нападающего «Монреаля» Илью Ковальчука. Россиянин с 2010 по 2013 год выступал за «Дэвилз».
В сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ Ковальчук стал автором победного буллита. После гола он показал жест молчания, приложив указательный палец к губам.
? ILYA KOVALCHUK SHOOTOUT WINNER— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 5, 2020
5-4 #Habs win pic.twitter.com/x15HgvPvPC
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...