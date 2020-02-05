Фанаты «Нью-Джерси» освистали Ковальчука. Он забил победный буллит и показал жест молчания

Болельщики «Нью-Джерси» освистали российского нападающего «Монреаля» Илью Ковальчука. Россиянин с 2010 по 2013 год выступал за «Дэвилз».

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ Ковальчук стал автором победного буллита. После гола он показал жест молчания, приложив указательный палец к губам.