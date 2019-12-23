Фанаты называют Овечкина лучшим игроком НХЛ десятилетия

Официальный Twitter НХЛ попросил болельщиков назвать лучшего игрока лиги за уходящее десятилетие. Некоторые фанаты решили пошутить и назвали такие варианты, как жуткий маскот «Филадельфии» или футболист Лионель Месси.

Однако большинство болельщиков назвали лучшим игроком 2010-х капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Твиты с ним также набирают наибольшее количество лайков.

Овечкин перешел в «Вашингтон» в 2005 году. В сезоне-2017/18 «Кэпиталз» впервые в истории выиграли Кубок Стэнли. Помимо него, Овечкин выиграл ряд индивидуальных наград лиги, а также был включен в список ста величайших игроков в истории НХЛ.

Помимо Овечкина, многие фанаты отметили Патрика Кейна и Сидни Кросби. Также были упомянуты некоторые другие российские хоккеисты, в частности, Евгений Малкин и Артемий Панарин.