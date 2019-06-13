Фанат, поставивший в январе на победу "Сент-Луиса 400 долларов, выиграл 100 тысяч

Уроженец Миссури Скотт Берри в январе поставил на победу "Сент-Луиса" в Кубке Стэнли 400 долларов, а теперь получит 100 тысяч. Тогда "блюзмены" шли на последнем месте в лиге, а коэффициент составлял 250 к 1.

Берри сделал ставку, когда находился в Лас-Вегасе. Он собирался потратить деньги на казино, но поставил на победу "Блюз" в Кубке Стэнли.

– Когда изначально поставил, все подумали: "О боже, одна из худших команд в лиге. Ты это сделал"? А я ответил: "Никогда не знаешь – это хоккей", – цитирует Берри USA Today.

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