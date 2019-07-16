Фаббри привез Кубок Стэнли в больницу к дедушке, а затем поел пасту из трофея. Видео

Нападающий "Сент-Луиса" Робб Фаббри провел день с Кубком Стэнли. Хоккеист привез трофей к дедушке в больницу.

Впоследствии Фаббри поел итальянскую пасту из Кубка Стэнли.

В прошедшем сезоне на его счету 6 (2+4) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он отметился одной шайбой в 10 встречах. В составе "блюзменов" Фаббри стал обладателем Кубка Стэнли.

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