Фаббри привез Кубок Стэнли в больницу к дедушке, а затем поел пасту из трофея. Видео

Нападающий "Сент-Луиса" Робб Фаббри провел день с Кубком Стэнли. Хоккеист привез трофей к дедушке в больницу.
A special visit 💙 #stlblues pic.twitter.com/zHm8MWZwZr— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) 15 июля 2019 г.
Впоследствии Фаббри поел итальянскую пасту из Кубка Стэнли.
Cheers! #stlblues pic.twitter.com/SjoLCX4tFq— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) 15 июля 2019 г.
В прошедшем сезоне на его счету 6 (2+4) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он отметился одной шайбой в 10 встречах. В составе "блюзменов" Фаббри стал обладателем Кубка Стэнли.
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