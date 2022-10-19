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Сегодня, 04:25

Евгений Свечников забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Сан-Хосе» в конце второго периода сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 38-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Евгений Свечниковю Для него эта шайба стала второй в этом сезоне.

Евгений Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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1 Каролина 3 3 0 6
2 Рейнджерс 4 3 1 6
3 Питтсбург 3 2 1 5
4 Филадельфия 2 2 0 4
5 Вашингтон 4 2 2 4
6 Айлендерс 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 0 2 0
8 Коламбус 3 0 3 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 3 0 6
2 Детройт 3 2 1 5
3 Флорида 3 2 1 4
4 Монреаль 4 2 2 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Баффало 2 1 1 2
7 Тампа-Бэй 3 1 2 2
8 Оттава 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Колорадо 3 2 1 4
3 Нэшвилл 4 2 2 4
4 Сент-Луис 1 1 0 2
5 Виннипег 2 1 1 2
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Миннесота 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Калгари 2 2 0 4
3 Лос-Анджелес 4 2 2 4
4 Сиэтл 4 1 3 3
5 Эдмонтон 2 1 1 2
6 Анахайм 3 1 2 2
7 Ванкувер 3 0 3 0
8 Сан-Хосе 4 0 4 0
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24.10
19.10 02:00
Коламбус – Ванкувер
 - : -
19.10 02:00
Нью-Джерси – Анахайм
 - : -
19.10 02:00
Оттава – Бостон
 - : -
19.10 02:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 - : -
19.10 03:00
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 - : -
19.10 03:00
Тампа-Бэй – Филадельфия
 - : -
19.10 04:00
Калгари – Вегас
 - : -
19.10 04:00
Эдмонтон – Баффало
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 4 10
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 4 8
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 3 7
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 4 4
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 4 4
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 4 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
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