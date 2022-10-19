Евгений Свечников забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

«Сан-Хосе» в конце второго периода сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 38-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Евгений Свечниковю Для него эта шайба стала второй в этом сезоне.