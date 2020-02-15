Евгений Свечников забросил классную шайбу за фарм-клуб «Детройта»

«Гранд-Рэпидс» обыграл «Кливленд Монстерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ (4:2). В составе фарм-клуба «Детройта» голом отметился российский нападающий Евгений Свечников?. Эта заброшенная шайба стала для него 11-й в этом сезоне в АХЛ.

Geno with a beauty of a goal to take the lead in the second period ? pic.twitter.com/Ty0JyG2MDJ — Grand Rapids Griffins (@griffinshockey) February 15, 2020