НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Евгений Свечников забросил классную шайбу за фарм-клуб «Детройта»

06:22
Теги:

«Гранд-Рэпидс» обыграл «Кливленд Монстерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ (4:2). В составе фарм-клуба «Детройта» голом отметился российский нападающий Евгений Свечников?. Эта заброшенная шайба стала для него 11-й в этом сезоне в АХЛ.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир