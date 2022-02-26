Евгений Свечников забросил 4-ю шайбу в сезоне

«Виннипег» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». Счет стал — 2:0.

Голом на 8-й минуте первого периода отметился российский нападающий Евгений Свечников. Для 25-летнего россиянина эта шайба стала четвертой в этом сезоне.