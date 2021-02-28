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Евгений Свечников забил в НХЛ впервые с марта 2018 года

06:56
Евгений Свечников. Фото ХК «Детройт»
Евгений Свечников. Фото ХК «Детройт»
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Форвард «Детройта» Евгений Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:3).

24-летний россиянин забросил шайбу, отдал результативную передачу и стал третьей звездой встречи. Для хоккеиста это первый гол в НХЛ с 29 марта 2018 года. Также Свечников провел первый матч НХЛ в текущем сезоне — 19 февраля он был вызван из команды «Гранд-Рэпидс Гриффинс», выступающей в АХЛ.

В текущем сезоне АХЛ Свечников провел 3 матча, в которых набрал 2 (1+1) очка.

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