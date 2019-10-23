Евгений Свечников впервые за полтора года сыграл в НХЛ

Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников принял участи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера»? (2:5). 22-летний хоккеист провел на льду 7 минут 28 секунд и отметился двумя бросками по воротам, силовым приемом и удалением на 2 минуты.

Примечателен тот факт, что для него это был первый матч в НХЛ с апреля 2018 года.

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