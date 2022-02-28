Евгений Свечников в матче с «Аризоной» забросил пятую шайбу в сезоне

Форвард «Виннипега» Евгений Свечников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны». 25-летний россиянин забросил шайбу на 11-й минуте и сделал счет 2:1. На данный момент на счету Свечникова 12 (5+7) очков в 43 матчах сезона. Beau with ANOTHER apple, as Svechy knocks in the rebound!



?: Evgeny Svechnikov

?: @natebeaulieu #GoJetsGo | #WPGvsARI https://t.co/hSb904MUK8 pic.twitter.com/k6OyU1FkNV — Winnipeg Jets (@NHLJets) February 27, 2022