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Евгений Свечников признан первой звездой матча «Аризона» — «Виннипег»

07:42
Евгений Свечников. Фото Twitter
Евгений Свечников. Фото Twitter
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Аризона» — «Виннипег» (1:3).

Первой звездой встречи признан российский нападающий «Джетс» Евгений Свечников. Он сыграл 7 с половиной минут и забросил одну шайбу, которая стала для него третьей в сезоне.

Второй звездой стал голкипер «Койотс» Карел Веймелка, который отразил 46 из 48 бросков по своим воротам. Замкнул тройку лучших нападающий «Джетс» Пьер-Люк Дюбуа, забросивший одну шайбу.

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