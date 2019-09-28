Евгений Свечников: «Очень горжусь собой»

Нападающий «Детройта» Евгений Свечников прокомментировал поражение от «Торонто» (3:4 Б). На его счету гол и результативная передача. Форвард пропустил прошлый сезон из-за травмы.

— Мы проделали довольно приличную работу, — цитирует официальный сайт клуба Свечникова. — Шайба отскочила назад, мне просто повезло перед воротами. Я пробил и очень счастлив.

Скажу вам, очень горжусь собой. Работа, которую делал в течение года, была тяжелой, очень тяжелой, и я делал ее каждый день с самого начала. Очень горжусь собой. Не думал, что это будет так, но все прошло довольно хорошо.

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