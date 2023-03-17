Евгений Свечников не смог доиграть матч с «Сиэтлом»

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«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сиэтлу» (1:2 ОТ).

Форвард «Шаркс» Евгений Свечников покинул лед в первом периоде из-за повреждения.

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 53 матча, в которых набрал 14 (8+6) очков.