Портал Last Word on Hockey определил лучший и худший выборы «Детройта» на драфте в XXI веке. С положительной стороны был отмечен Густав Нюквист, с отрицательной — Евгений Свечников. Россиянина выбрали в 2015 году под 19-м общим номером. За два сезона в QMJHL он набрал 157 очков, но затем не смог закрепиться в НХЛ. На его счету 4 (2+2) очка в 20 матчах лиги.

На драфте 2015 года после Свечникова были выбраны Колин Уайт, Илья Самсонов, Брок Бесер и Трэвис Конекны. В текущем сезоне АХЛ на счету Евгения 25 очков в 51 матче. За «Детройт» он провел 4 игры, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Sportsnet признал брата Свечникова самым прогрессирующим игроком в НХЛ.