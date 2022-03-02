Евгений Свчеников забросил 6-ю шайбу в сезоне

«Виннипег» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

На 6-й минуте голом отметился российский нападающий Евгений Свечников. 25-летний россиянин забросил шестую шайбу в этом сезоне.