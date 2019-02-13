Евгений Набоков: "В следующем сезоне у Бобровского все будет нормально"

Рекордсмен среди российских вратарей по числу побед и сухих матчей в НХЛ, чемпион мира-2008 и экс-вратарь "Сан-Хосе" Евгений Набоков​ в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился мнением о неопределенности касательно будущего голкипера "Коламбуса"​ Сергея Бобровского.

– У Бобровского не лучший сезон из-за неопределенности со своим будущем? Сто процентов. Потому что когда вся ситуация начинает тебя передергивать, хочешь не хочешь, а что-то будет не получаться. Но думаю, что в следующем сезоне у него все будет нормально, – сказал Набоков.

– Как вам история с заменой, когда Сергей напрямую ушел в раздевалку и переоделся вместо того, чтобы остаться на лавке? И то, что "Коламбус" вынес наружу историю с его отстранением на одну игру?

– Сейчас от этого никуда не уйдешь. Раньше такие вещи с разными хоккеистами происходили даже чаще, только никто за пределами команды ничего не знал, все заминалось, можно было что-то утаить. А сейчас внутри не удерживается практически никакая информация. Социальные сети, смартфоны – жизнь стала такая, что все всё знают. К этому нужно привыкнуть – и понимать, что ты находишься на виду.

На самом деле это рабочий процесс. Все мы – люди, всех иногда захлестывают эмоции. По-моему, это говорит как раз о том, что Бобровскому не пофигу. Некоторые бы сели спокойно на скамейку и сказали: "Да и ладно, контракт с другим клубом подпишу – и хоть трава не расти". А ему – небезразлично. Думаю, это важнее, чем вся остальная ерунда, которую вокруг этой истории накрутили. (Игорь Рабинер)

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