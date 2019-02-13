Евгений Набоков: "Бобровский и Василевский – трудоголики"

Рекордсмен среди российских вратарей по числу побед и сухих матчей в НХЛ, чемпион мира-2008 и экс-вратарь "Сан-Хосе" Евгений Набоков​ дал эксклюзивное интервью "СЭ", в котором рассказал о взаимоотношениях с российскими голкиперами Сергеем Бобровским и Андреем Василевским​.

– С таким человеком, как Андрюха, тяжело не иметь хороших отношений. Парень – настоящий профессионал. Вырос в хоккейной семье. Что он, что Серега Бобровский – трудоголики. Они знают, чего хотят добиться, и работают над этим изо дня в день. И когда есть возможность как-то помочь таким ребятам, нужно быть бесчеловечным, чтобы этого не сделать. Или просто подсказать, подбодрить, – сказал Набоков. (Игорь Рабинер)

Полное интервью с Набоковым читайте – здесь