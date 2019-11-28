Евгений Малкин: «Знаю, что я хороший игрок»

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о своей игре. В матче с «Ванкувером» (8:6) он набрал пять очков. В 14 встречах на его счету 19 (6+13) баллов.

— В прошлом году не был доволен тем, что делал, — приводятся слова Малкина в Twitter Pens Inside Scoop. — Сколько мне осталось лет в профессиональном хоккее. Просто пытаюсь наслаждаться каждым днем. Знаю, что я отличный игрок. Играл хоккей всю мою жизнь. Просто наслаждаюсь этим.

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