Малкин забил в матче «Питтсбург» — «Сиэтл»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

39-летний россиянин на 46-й минуте сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Он реализовал большинство.

В сезоне-2025/26 у Малкина в 21 матче 24 (6+18) очка.