Евгений Малкин: «Я еще не закончил в «Питтсбурге»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился ожиданиями от нового сезона.

— У меня был плохой год, — цитирует официальный сайт НХЛ Малкина. — Я не совсем счастлив. Теперь новый вызов для меня. Хочу вернуться на мой самый высокий уровень. Хочу показать всем, что еще не закончил. Хочу показать все — катание, голы, игру в защите, вбрасывания. Я немного похудел и чувствую себя прекрасно

Хочу быть лидером здесь. У нас отличная команда. Есть пара, может быть, два, три, четыре шанса снова выиграть. Понимаю, что не так много лет буду играть еще в НХЛ. Хочу просто веселиться и наслаждаться этим каждый день.

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