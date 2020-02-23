Евгений Малкин: «В последних матчах «Питтсбург» играл не лучшим образом»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:5).

— Мы не были готовы, — приводит слова Малкин официальный сайт НХЛ. — В последних матчах мы играли не лучшим образом. Одни и те же ошибки... Это неправильно. Осталось 20 матчей, сейчас все сражаются за плей-офф.

«Питтсбург» после 60 матчей занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 80 очков.