Евгений Малкин: «В последних матчах «Питтсбург» играл не лучшим образом»
11:12
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:5).
— Мы не были готовы, — приводит слова Малкин официальный сайт НХЛ. — В последних матчах мы играли не лучшим образом. Одни и те же ошибки... Это неправильно. Осталось 20 матчей, сейчас все сражаются за плей-офф.
«Питтсбург» после 60 матчей занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 80 очков.
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