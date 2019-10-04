Евгений Малкин: «У «Питтсбурга» нет 20 матчей на раскачку»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (1:3) остался недоволен игрой команды. Россиянин забросил шайбу в этой встрече.

— Мы были недостаточно хороши, — цитирует Малкина сайт НХЛ. — Соперник был голоден и играл намного быстрее. А мы играли только минут 30... Лига стала молодой. Нам нужно играть быстрее и с большим желанием. Мы не должны играть так, как сегодня. У нас нет 20 матчей на раскачку, сезон уже начался, и с каждым годом пробиться в плей-офф все труднее.

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