Евгений Малкин: «У нас нет Кросби, Летанга и Хернквиста. Остальным нужно выкладываться на 120 процентов»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Рейнджерс» (2:3 ОТ) заявил, что травмы ведущих игроков не могут служить оправданием результата.

— Столкнулись с той же проблемой, что в и предыдущих матчах, — приводит слова Малкина Pittsburgh Tribune Live. — Нужно лучше начинать матчи. Первые 20 минут мы провели как-то вяло. Нужно играть лучше, если мы хотим одерживать победы. Да, у нас нет Сидни Кросби, Криса Летанга и Патрика Хернквиста — теперь остальным нужно больше работать. Выкладываться на 120 процентов.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков